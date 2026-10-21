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Nouvelle enquête

La GRC débarque chez Lion Electrique à Saint-Jérôme

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Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2026 12:17

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La GRC débarque chez Lion Electrique à Saint-Jérôme
La GRC mène une enquête chez Lion Electrique à Saint-Jérôme. / Cogeco Média

Une enquête de la GRC sur Lion Electrique à Saint-Jérôme a été lancée mercredi matin. 

Écoutez l'ouverture de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi. 

Autre sujet abordé

  • L'approche du dévoilement officiel de la composition du nouveau Conseil des ministres de Paul St-Pierre Plamondon, dans un contexte de fuites d'information sur sa composition.

«Moi, je pense que c'est des informations qui sont orchestrées [...] c'est le bureau du premier ministre qui orchestre ce genre de sortie.»

Nathalie Normandeau

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