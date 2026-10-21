Nouvelle enquête

Une enquête de la GRC sur Lion Electrique à Saint-Jérôme a été lancée mercredi matin.
Écoutez l'ouverture de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi.
Autre sujet abordé
- L'approche du dévoilement officiel de la composition du nouveau Conseil des ministres de Paul St-Pierre Plamondon, dans un contexte de fuites d'information sur sa composition.
«Moi, je pense que c'est des informations qui sont orchestrées [...] c'est le bureau du premier ministre qui orchestre ce genre de sortie.»