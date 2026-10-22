Après 546 matchs consécutifs

Le Canadien de Montréal subit une lourde perte avec la blessure de son capitaine Nick Suzuki, qui ratera de deux à quatre semaines de jeu.

Le centre s’est blessé à la main en bloquant un tir lors du dernier match, mettant ainsi fin à sa séquence de 546 parties consécutives.

Martin McGuire souligne qu’il s’agit de «l’âme de son équipe» et que ce voyage de quatre rencontres sur la route permettra de tester la profondeur et le caractère du groupe en son absence.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH à Cogeco Média, donner tous les détails jeudi midi à La commission.