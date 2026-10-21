Vulnérabilité PHP

Une importante vulnérabilité nommée menace de toucher jusqu’à 70 % des sites web à l’échelle mondiale.

L'expert en cybersécurité Jean-Philippe Décarie-Mathieu explique que cette faille permet l’exécution de code à distance sur tout serveur exploitant le langage PHP.

Bien que des correctifs soient déjà déployés pour les grands systèmes, comme WordPress, l’expert s'inquiète pour les appareils et systèmes embarqués dont la sécurité est négligée.

Écoutez Jean-Philippe Décarie-Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, expliquer le tout mercredi midi.