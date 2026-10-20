Stratégie américaine, résistance ukrainienne

Face aux pressions accrues de l'administration américaine, le président Volodymyr Zelensky se retrouve dans une position critique alors que la guerre en Ukraine s'empêtre dans une impasse technologique et militaire.

Le spécialiste de l'espace post-soviétique Régis Gentil analyse les velléités de Donald Trump visant à forcer la capitulation ukrainienne.

Malgré des bombardements russes intensifs contre les infrastructures civiles et numériques, le front terrestre demeure gelé en raison d'une guerre de drones en constante évolution.

Subissant de lourdes pertes humaines et des difficultés de recrutement, la Russie peine à faire basculer la situation à son avantage.

Écoutez Régis Genté, spécialiste de l'ancien espace post-soviétique et auteur de Notre homme à Washington, mardi à La commission.