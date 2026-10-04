Face à un marché immobilier de plus en plus difficile d'accès, la courtière en immobilier Mélanie Bergeron a rédigé le livre J'achète! - Tirer son épingle du jeu de l'immobilier.

Elle y aborde les erreurs fréquentes des acheteurs, l'importance d'adapter ses attentes et de faire des concessions pour accéder à la propriété, tout en soulignant qu'une bonne préparation financière demeure la clé pour réussir son projet.

Écoutez l'autrice Mélanie Bergeron faire le point sur son nouvel ouvrage, dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.