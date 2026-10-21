Le budget fédéral sera déposé le 5 novembre prochain, alors que les dernières prévisions de la directrice parlementaire du budget révèlent une croissance plus faible que prévu au pays et un déficit d'au moins 63 milliards de dollars.

Écoutez le chroniqueur politique, Dimitri Soudas, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il analyse ces données financières préoccupantes, soulignant notamment la hausse spectaculaire du service de la dette, qui pourrait atteindre 83 milliards de dollars par an d'ici quelques années.

Il remet également en question la stratégie du gouvernement consistant à séparer le budget de fonctionnement du budget d'investissement.