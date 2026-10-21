 Aller au contenu
Croissance plus faible que prévu

Inquiétudes autour d'un déficit fédéral de 63 milliards

par 98.5

0:00
5:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 08:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Inquiétudes autour d'un déficit fédéral de 63 milliards
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le budget fédéral sera déposé le 5 novembre prochain, alors que les dernières prévisions de la directrice parlementaire du budget révèlent une croissance plus faible que prévu au pays et un déficit d'au moins 63 milliards de dollars.

Écoutez le chroniqueur politique, Dimitri Soudas, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il analyse ces données financières préoccupantes, soulignant notamment la hausse spectaculaire du service de la dette, qui pourrait atteindre 83 milliards de dollars par an d'ici quelques années.

Il remet également en question la stratégie du gouvernement consistant à séparer le budget de fonctionnement du budget d'investissement.

«On devrait s'inquiéter. Ce n’est pas au point de crier à la crise majeure, mais [...] le service de la dette passerait de 59 milliards, j'espère que tu es assis, à 83 milliards par année. Juste le service de la dette [...] C'est la catégorie des dépenses qui augmente le plus rapidement.»

Dimitri Soudas

Vous aimerez aussi

Alberta: «C'est un rendez-vous: le 27 octobre 2027» -Dimitri Soudas
Lagacé le matin
Alberta: «C'est un rendez-vous: le 27 octobre 2027» -Dimitri Soudas
0:00
5:34
Projet de loi C-39: Luc Ferrandez a totalement perdu confiance en Mark Carney
Lagacé le matin
Projet de loi C-39: Luc Ferrandez a totalement perdu confiance en Mark Carney
0:00
7:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'éveil d'Utopia: le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle
Rattrapage
Sous le Grand Chapiteau au Vieux-Port de Montréal
L'éveil d'Utopia: le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Promesses électorales coûteuses
Taxe sur l'essence: «Tu vas te priver de 700 millions par année» -Luc Ferrandez
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Rattrapage
La classe de maître du professeur Lépine
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Rattrapage
Des coûts annuels souvent sous-estimés
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
Rattrapage
Rénovations
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
La croix du Mont-Royal au cœur de folles théories du complot
Rattrapage
Importante cure de rajeunissement
La croix du Mont-Royal au cœur de folles théories du complot
Livraison par drone en prison: de la restauration rapide aux armes
Rattrapage
Des failles de sécurité majeures
Livraison par drone en prison: de la restauration rapide aux armes
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
Rattrapage
Insécurité alimentaire
Hausse record des demandes d'aide alimentaire au Québec
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Rattrapage
Ruba Ghazal à Lagacé le matin
«Le Québec m'a accueillie les bras grands ouverts, j'ai tellement reçu»
Pourquoi aller en Bourse? «Ton joyau, ton bébé, n'est plus le tien...»
Rattrapage
Différences entre compagnies publiques et privées
Pourquoi aller en Bourse? «Ton joyau, ton bébé, n'est plus le tien...»
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Rattrapage
Conseil des ministres du PQ
Composition possible du cabinet du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball
Rattrapage
Une vive controverse
Guerre de pétitions à Saint-Lambert pour un terrain de baseball
Spécial «astro» | L’énigme du mercredi 21 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «astro» | L’énigme du mercredi 21 octobre
Bénédicte Lebel séduite par la formule 5 à 7 du Théâtre La Licorne
Rattrapage
«A Play, A Pie and A Pint»
Bénédicte Lebel séduite par la formule 5 à 7 du Théâtre La Licorne