Après le résultat du référendum

Certains ont poussé un soupir de soulagement, d’autres de découragement: l’Alberta n’entamera pas un processus de séparation.

Plus des trois quarts des Albertains ont exprimé, dans le cadre du référendum, leur souhait de rester au sein du Canada.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, doit prendre la parole mardi soir. Son discours pourrait d’ailleurs avoir un grand impact sur le reste de sa carrière politique.

Écoutez les explications de Jean-Christophe Boucher, professeur agrégé au Département des sciences politiques à l’Université de Calgary, à La commission.

Il souligne que Danielle Smith est de plus en plus impopulaire au sein de son parti.