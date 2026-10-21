Différences entre compagnies publiques et privées

L'entrée en Bourse permet à une entreprise en forte croissance d'aller chercher des capitaux importants pour financer son expansion sans avoir à s'endetter.

En contrepartie, les fondateurs doivent renoncer à une partie de leur contrôle et répondre aux exigences de rentabilité des actionnaires, en plus de rendre leurs données financières publiques.

Écoutez le cours 101 du chroniqueur économique Alexandre Leblond à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.