Succès, évolution, adaptation

L'automne est la période de l'année durant laquelle la parution de livres est à son sommet. L'occasion est idéale pour en parler avec une spécialiste de la question.

Écoutez à ce sujet Sophie Banford, présidente, cofondatrice et éditrice, de KO Média, en grande entrevue, avec l'animateur Gino Chouinard et son équipe.

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