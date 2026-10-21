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Succès, évolution, adaptation

Sophie Banford et l'évolution de l'édition au Québec

par 98.5

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11:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 18:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Sophie Banford et l'évolution de l'édition au Québec
Sophie Banford dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

L'automne est la période de l'année durant laquelle la parution de livres est à son sommet. L'occasion est idéale pour en parler avec une spécialiste de la question.

Écoutez à ce sujet Sophie Banford, présidente, cofondatrice et éditrice, de KO Média, en grande entrevue, avec l'animateur Gino Chouinard et son équipe.

Les sujets discutés

  • Sophie Banford nous parle du succès mondial du chef Yotam Ottolenghi, notamment son livre Simple 2, adapté pour le Québec;
  • Ottolenghi, originaire de Jérusalem, est reconnu pour ses recettes végétariennes et l’utilisation d’épices du Moyen-Orient;
  • Sophie Benford évoque aussi l’évolution des magazines féminins au Québec, l’adaptation au numérique, le lectorat dépassant le million pour Elle Québec et l’importance des couvertures attractives et de sujets exclusifs.

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