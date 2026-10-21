Succès, évolution, adaptation

L'automne est la période de l'année durant laquelle la parution de livres est à son sommet. L'occasion est idéale pour en parler avec une spécialiste de la question.
Écoutez à ce sujet Sophie Banford, présidente, cofondatrice et éditrice, de KO Média, en grande entrevue, avec l'animateur Gino Chouinard et son équipe.
Les sujets discutés
- Sophie Banford nous parle du succès mondial du chef Yotam Ottolenghi, notamment son livre Simple 2, adapté pour le Québec;
- Ottolenghi, originaire de Jérusalem, est reconnu pour ses recettes végétariennes et l’utilisation d’épices du Moyen-Orient;
- Sophie Benford évoque aussi l’évolution des magazines féminins au Québec, l’adaptation au numérique, le lectorat dépassant le million pour Elle Québec et l’importance des couvertures attractives et de sujets exclusifs.