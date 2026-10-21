Le retrait temporaire de la croix du Mont-Royal alimente une vague de désinformation et de théories complotistes sur les réseaux sociaux.

En réalité, la structure a simplement été enlevée pour faire l'objet d'une importante cure de rajeunissement et d'un entretien de sa structure. Le monument emblématique de Montréal fera son retour d'ici l'hiver 2027 ou 2028, doté d'un tout nouvel éclairage DEL.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il dénonce la circulation de fausses informations et de montages générés par intelligence artificielle, affirmant à tort que le symbole religieux est définitivement retiré.