Posséder un animal de compagnie entraîne des coûts annuels souvent sous-estimés par les propriétaires, pouvant rapidement s'élever à plusieurs milliers de dollars par année pour la nourriture, les vaccins et les soins prévisibles.

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient sur cette réalité financière et explique les facteurs derrière la hausse récente des frais vétérinaires et de la nourriture spécialisée.

Il aborde également la question des assurances pour animaux et l'impact de l'arrivée de grands groupes dans la gestion des cliniques.