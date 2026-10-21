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Des coûts annuels souvent sous-estimés

Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 08:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense...
Un animal de compagnie coûte plus cher qu'on le pense... / Adobe Stock

Posséder un animal de compagnie entraîne des coûts annuels souvent sous-estimés par les propriétaires, pouvant rapidement s'élever à plusieurs milliers de dollars par année pour la nourriture, les vaccins et les soins prévisibles.

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient sur cette réalité financière et explique les facteurs derrière la hausse récente des frais vétérinaires et de la nourriture spécialisée.

Il aborde également la question des assurances pour animaux et l'impact de l'arrivée de grands groupes dans la gestion des cliniques. 

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