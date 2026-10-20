Plaidoyer sur le temps d’écran

«Il est temps que les parents du Québec se réveillent quant aux effets nocifs liés au temps d’écran chez les enfants». C’est avec ces mots que l’animatrice Nathalie Normandeau a mis la table pour la prochaine invitée de La commission.

Le vibrant plaidoyer livré par la Dre Caroline Bissonnette-Roy sur l’impact négatif des écrans chez les jeunes de 0 à 2 ans suscite de nombreuses réactions. Anxiété généralisée, TDAH, retards de langage et de développement… Les effets peuvent être majeurs.

Pourquoi les parents accordent-ils autant de temps d’écran à leurs enfants? Ont-ils abdiqué leurs responsabilités?

Écoutez à ce sujet Maryse Pépin, intervenante en relations d’aide et coach familiale, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.