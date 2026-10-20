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Rapport de force des provinces avec le fédéral

Eric Duhaime propose une alliance autonomiste avec l'Alberta

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Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2026 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Eric Duhaime propose une alliance autonomiste avec l'Alberta
Eric Duhaime / Karoline Boucher/ La Presse Canadienne

Éric Duhaime propose de bâtir une alliance autonomiste avec d'autres provinces canadiennes, citant l'exemple récent de l'Alberta.

Le chef du Parti conservateur du Québec soutient qu'un rapport de force avec Ottawa permettrait d'obtenir des gains concrets, notamment en matière d'immigration, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la Constitution ou de déclencher un troisième référendum.

Écoutez Eric Dumaine, chef du parti conservateur du Québec, mardi après-midi à La commission

«Pourquoi on ne développe pas un rapport de force, on ne fait pas des alliances avec les autonomistes du reste du Canada pour justement aller faire un gain concret pour le pouvoir québécois...»

Eric Dumaine

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