Rapport de force des provinces avec le fédéral

Éric Duhaime propose de bâtir une alliance autonomiste avec d'autres provinces canadiennes, citant l'exemple récent de l'Alberta.

Le chef du Parti conservateur du Québec soutient qu'un rapport de force avec Ottawa permettrait d'obtenir des gains concrets, notamment en matière d'immigration, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la Constitution ou de déclencher un troisième référendum.

Écoutez Eric Dumaine, chef du parti conservateur du Québec, mardi après-midi à La commission.