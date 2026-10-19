Le début de la semaine a été moins mouvementée que celle de la semaine dernière sur les marchés boursiers, mais ce n'est pas le cas en France.
Écoutez à ce sujet Michèle Boisvert au micro de Ginon Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Les titres technologiques sont à la hausse après une semaine difficile;
- On évoque l’endettement des grandes entreprises d’intelligence artificielle et la hausse du pétrole;
- La situation économique est critique en France: taux obligataires à 4,83 %, instabilité politique, inquiétudes du FMI, de BCE et de Moody’s (révision de la note vendredi).
- L’inflation française atteint 3,1 %, principalement due à l’essence (+27,8 %).