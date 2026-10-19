Élections de mi-mandat aux États-Unis

La chercheuse et analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin poursuit son périple au Texas à l'approche des élections de mi-mandat. Et elle a discuté avec un Québécois installé dans cet État depuis plusieurs années.

Écoutez à ce sujet Valérie Beaudoin, depuis la région de San Antonio, en conversation avec Gino Chouinard.

Valérie Beaudouin a parlé avec Charles, un Québécois naturalisé américain depuis 2019, démocrate convaincu, qui échange avec sa famille américaine.... très, très républicaine.

Charles exprime ses difficultés à dialoguer avec des proches républicains, notamment sa belle-famille "maga", et souligne la polarisation politique, l’influence de la religion au Texas, et ses inquiétudes concernant l’intimidation des électeurs latinos lors des élections américaines.

Malgré son intégration, il conserve une forte identité québécoise et se dit moins fier d’être Américain depuis Donald Trump.