Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Au cours des six premiers mois de 2026, le Centre antifraude du Canada évalue qu’il y a eu au moins 351 millions de dollars de pertes liées à la fraude. Et ce sont seulement les cas déclarés… La réalité serait bien pire.

Récemment, un pirate informatique responsable d’une fraude de 1,6 million de dollars, de l’infection de 1 500 ordinateurs et du vol de centaines d’identités, a écopé d’une peine de trois ans et demi de pénitencier.

Comment se protéger face aux tentatives de fraude de plus en plus nombreuses? Faut-il être inquiet face à la situation?

Écoutez Benoît Dupont, expert en cybercriminalité et porte-parole de la campagne Ensemble contre la fraude, au micro de Gino Chouinard.