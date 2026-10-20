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Mois de la sensibilisation à la cybersécurité

Comment se protéger contre la fraude? «L’enjeu est tellement complexe»

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Le Québec maintenant

le 20 octobre 2026 15:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Comment se protéger contre la fraude? «L’enjeu est tellement complexe»
Gino Chouinard / Cogeco Média

Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Au cours des six premiers mois de 2026, le Centre antifraude du Canada évalue qu’il y a eu au moins 351 millions de dollars de pertes liées à la fraude. Et ce sont seulement les cas déclarés… La réalité serait bien pire.

Récemment, un pirate informatique responsable d’une fraude de 1,6 million de dollars, de l’infection de 1 500 ordinateurs et du vol de centaines d’identités, a écopé d’une peine de trois ans et demi de pénitencier. 

Comment se protéger face aux tentatives de fraude de plus en plus nombreuses? Faut-il être inquiet face à la situation?

Écoutez Benoît Dupont, expert en cybercriminalité et porte-parole de la campagne Ensemble contre la fraude, au micro de Gino Chouinard. 

«On parle beaucoup plus des succès des voyous que des succès des systèmes de défense. Mais, les entreprises de télécommunications, les institutions financières, concentrent beaucoup d’efforts à essayer de rehausser leurs systèmes de protection. Je pense que c’est un effort collectif qui doit être fait, qui est déjà fait.»

Benoît Dupont

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