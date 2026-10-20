À l'approche de la première de son septième spectacle solo, Bienveillant, présenté au Théâtre Maisonneuve, l'humoriste Guy Nantel s'est confié sur les thèmes de sa nouvelle création.

Il y aborde avec ironie l'hypocrisie sociétale, la politique, la santé mentale et le racisme.

Sans chercher la polémique, l'humoriste affirme ne pas la craindre et assumer pleinement son rôle de provocateur.

En parallèle de sa tournée, il lance également l'ouvrage Tête chercheuse, un rassemblement de questions de culture générale vulgarisées pour satisfaire la curiosité du public.

Écoutez Guy Nantel présenter le tout, mardi au micro de Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.