Déversement d’acide picrique

Le Cégep de Saint-Hyacinthe a été évacué d'urgence peu avant midi, mardi, en raison d'un déversement de produits dangereux.

C’est la présence d’acide picrique dans un laboratoire, qui représente un risque d’explosion, qui a provoqué la situation.

Des techniciens en explosif de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir pour neutraliser le produit.

Les cours ont été suspendus pour la journée, mais, heureusement, personne n’a été blessé.

Écoutez la sergente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec donner des détails sur le fil des événements ainsi que Martin Carli, vulgarisateur scientifique, expliquer en quoi consiste l’acide picrique au micro de Gino Chouinard, mardi.