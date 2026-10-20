Déversement d’acide picrique

Le Cégep de Saint-Hyacinthe a été évacué d'urgence peu avant midi, mardi, en raison d'un déversement de produits dangereux.
C’est la présence d’acide picrique dans un laboratoire, qui représente un risque d’explosion, qui a provoqué la situation.
Des techniciens en explosif de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir pour neutraliser le produit.
Les cours ont été suspendus pour la journée, mais, heureusement, personne n’a été blessé.
Écoutez la sergente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec donner des détails sur le fil des événements ainsi que Martin Carli, vulgarisateur scientifique, expliquer en quoi consiste l’acide picrique au micro de Gino Chouinard, mardi.
«Il y a des similitudes entre l’acide picrique et le TNT. On a une molécule qui a un très fort potentiel explosif. [...] L’acide picrique, c’est une molécule qui est stable juste lorsqu'elle est dissoute dans un solvant, donc par exemple dans l’eau. Donc, quand on conserve une molécule comme ça, il faut s’assurer qu’elle est toujours dans une quantité d’eau suffisante. [...] L’acide picrique est très dangereux quand il est sec. Donc, si on l’a laissé sécher, la friction, la chaleur, même juste le déplacer, un peu d’énergie peut le faire carrément exploser.»