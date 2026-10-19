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Son apprentissage du français

«C'est important pour entendre le rythme de la ville» -Rafael Payare

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 octobre 2026 18:25

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est important pour entendre le rythme de la ville» -Rafael Payare
Le chef Rafael Payare, au centre, avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard. / Cogeco Média

Né au Venezuela et immigré à Montréal, Rafel Payare est officiellement le chef d'orchestre de l'Orchestre de Montréal depuis 2022 et il le sera jusqu'en 2032, vu que son contrat a été prolongé plus tôt cette année.

Écoutez Rafael Payare en longue entrevue entrevue avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Rafael Payare, chef d’orchestre vénézuélien, dirigera l’Orchestre symphonique de Montréal jusqu’en 2032;
  • L'OSM est en train d'enregistrer son 5e disque avec Payare: Le Sacre du printemps en fera partie;
  • Payare évoque son parcours et la découverte du cor français à 14 ans au Venezuela;
  • Et il valorise l’apprentissage du français;

«C'est vraiment important pour moi, avec beaucoup de respect pour les autres. Je pense que c'est vraiment important, si on habite dans une ville, pour entendre le rythme de la ville, avec la langue de la ville. Je sais que mon français, c'est loin d'être parfait, mais les gens sont très gentils et tout le monde m'encourage. C'est bien pour moi, c'est vraiment important d'apprendre la langue.»

Rafael Payare

Les autres sujets discutés

  • L'équilibre familial avec sa femme musicienne;
  • Il recommande Mozart pour apaiser les enfants;
  • Payare souligne l’excellence et la fierté de l’OSM, qui présente des concerts les 21 et 22 octobre.

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