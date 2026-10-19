Son apprentissage du français

Né au Venezuela et immigré à Montréal, Rafel Payare est officiellement le chef d'orchestre de l'Orchestre de Montréal depuis 2022 et il le sera jusqu'en 2032, vu que son contrat a été prolongé plus tôt cette année.

Écoutez Rafael Payare en longue entrevue entrevue avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp.

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