Un test de l'assistant autonome

La spécialiste des médias numériques et des stratégies sociales en ligne Nellie Brière présente Muse, un nouvel assistant virtuel autonome doté d'une mémoire persistante.

Contrairement aux agents de conversation classiques, Muse peut accomplir des tâches complexes par lui-même via son propre navigateur, comme effectuer des recherches de produits, remplir des formulaires d'achat ou suggérer des activités selon l'agenda de l'utilisateur.

Il prévient également en cas de fuite de données sensibles.

Bientôt accessible via un boîtier physique portable connecté en 5G, cet outil vise à réduire la dépendance au smartphone tout en devançant les besoins quotidiens.

Écoutez Nellie Brière, spécialiste des médias numériques et des stratégies sociales en ligne, mardi au Québec maintenant.