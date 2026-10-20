Fermée depuis 2009

L’activité minière à Murdochville en Gaspésie est sur pause depuis 2009 depuis la fermeture de la mine. Depuis, la ville a complètement changé de visage, ressemblant par moment à un «village fantôme».

Toutefois, quelques centaines de personnes y résident toujours. Mais pour combien de temps?

L’entreprise Métaux Osisko a récemment révélé son désir de relancer la mine de cuivre de Murdochville.

Écoutez Kristina Michaud, ancienne députée bloquiste pour le comté Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, au micro de Gino Chouinard.