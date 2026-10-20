Fermée depuis 2009

L’activité minière à Murdochville en Gaspésie est sur pause depuis 2009 depuis la fermeture de la mine. Depuis, la ville a complètement changé de visage, ressemblant par moment à un «village fantôme».
Toutefois, quelques centaines de personnes y résident toujours. Mais pour combien de temps?
L’entreprise Métaux Osisko a récemment révélé son désir de relancer la mine de cuivre de Murdochville.
Écoutez Kristina Michaud, ancienne députée bloquiste pour le comté Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, au micro de Gino Chouinard.
«Au départ, les Gaspésiens en général se réjouissaient de l’annonce. On parle d’une création de presque 1 500 emplois, donc, on en veut pour relancer l’activité économique en Gaspésie. Mais là, le scénario se précise. On parle d’installer une zone tampon autour du site minier, ce qui pourrait dire de relocaliser certaines maisons et finalement un scénario drastique qu’a présenté l’entreprise dernièrement, c’est de fermer la ville, tout simplement.»