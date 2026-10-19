Mobilisation monstre

La France est secouée par une vague sans précédent d'émeutes, de dérapages et de pillages.

Plus de 2000 commerces ont été touchés par les violences du week-end et près de 1000 policiers ont été blessés alors que 500 000 personnes sont descendues dans les rues.

Écoutez le journaliste français Antoine Forestier, de BFMTV, faire le point sur la situation sur le terrain, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.