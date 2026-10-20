Une étude menée par des chercheurs du Mass General Brigham de Boston qui fait grand bruit dans la communauté scientifique.

Grâce à une technologie basée sur plus de 40 millions de photographies de visages, ces scientifiques auraient développé une intelligence artificielle capable d'évaluer l'âge biologique et de prédire le risque de mortalité chez des patients atteints de cancer à partir d'un simple cliché.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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