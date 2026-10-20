Un enjeu de société

Les écrans occupent une place de plus en plus envahissante dans le quotidien des jeunes, soulevant des inquiétudes grandissantes chez les professionnels de la santé.

La Dre Caroline Bissonnette-Roy, médecin de famille au Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Petits Bonheurs à Drummondville, tire la sonnette d'alarme quant aux impacts négatifs de cette surexposition sur le développement, la santé mentale et la santé physique des enfants.