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Un enjeu de société

Temps d'écran chez les jeunes: un cri d'alarme pour la santé

par Cogeco Média | Modifié le 20 octobre 2026 à 11:37

Temps d'écran chez les jeunes: un cri d'alarme pour la santé
Les écrans occupent une place de plus en plus envahissante dans le quotidien des jeunes, soulevant des inquiétudes grandissantes chez les professionnels de la santé. / Serg / Adobe Stock

Les écrans occupent une place de plus en plus envahissante dans le quotidien des jeunes, soulevant des inquiétudes grandissantes chez les professionnels de la santé.

La Dre Caroline Bissonnette-Roy, médecin de famille au Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Petits Bonheurs à Drummondville, tire la sonnette d'alarme quant aux impacts négatifs de cette surexposition sur le développement, la santé mentale et la santé physique des enfants.

À écouter

Temps d'écran: un cri du cœur pour déconnecter les jeunes

Avec

Patrick Lagacé
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En tant que parents, est-il préférable de restreindre le temps d'écran, qu'il s'agisse de la tablette, du téléphone ou de la télévision?

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