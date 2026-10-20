Le chroniqueur Luc Ferrandez ne mâche pas ses mots à l'endroit du premier ministre du Canada, Mark Carney, en raison des risques environnementaux et financiers majeurs que comporte le projet de loi omnibus C-39.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, bien que Mark Carney soit un homme d'une grande élégance, il fait preuve d'une naïveté déconcertante en cherchant à accélérer les évaluations environnementales et à court-circuiter les consultations publiques.

Il dénonce la décision d'octroyer au cabinet le pouvoir de suspendre les lois environnementales pour les projets dits d'« intérêt national », qualifiant cette approche de prise de risque financier et écologique injustifiable face au réchauffement climatique et à la hausse de la température des océans.