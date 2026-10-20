Le hockey des Canadiens

Le jeune prodige Macklin Celebrini et les Sharks de San Jose débarquent au Centre Bell pour y affronter les Canadiens mardi soir.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table en vue de ce match.
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