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Au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines

Un détenu se fait livrer du McDo et de l'alcool par drone

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 08:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Un détenu se fait livrer du McDo et de l'alcool par drone
Sur le terrain avec Carl Marchand / Cogeco Média

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un détenu du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines s'est fait livrer un repas du McDonald’s et de l'alcool directement par drone.

Cette situation inhabituelle suscite l'incompréhension et met en lumière des failles de sécurité majeures au sein de l'établissement considéré comme le plus sécuritaire du pays. 

Écoutez le chroniqueur sur le terrain, Carl Marchand, suivi du président du syndicat des agents correctionnels, Mike Bolduc, vendredi.

«Pouvez-vous croire que la place la plus sécuritaire au Canada s'est fait livrer du McDonald’s? C'est n'importe quoi! On est rendu une passoire puis il va falloir que quelqu'un se réveille.» 

Mike Bolduc

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