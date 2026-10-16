Au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un détenu du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines s'est fait livrer un repas du McDonald’s et de l'alcool directement par drone.

Cette situation inhabituelle suscite l'incompréhension et met en lumière des failles de sécurité majeures au sein de l'établissement considéré comme le plus sécuritaire du pays.

Écoutez le chroniqueur sur le terrain, Carl Marchand, suivi du président du syndicat des agents correctionnels, Mike Bolduc, vendredi.