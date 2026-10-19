Environnement

Les jeunes sont préoccupés par les questions écologiques. Le sujet est partout autour d’eux, et il est parfois traité de manière très dramatique.

Comment en parler avec eux pour leur donner envie de s’engager et de poser des actions concrètes, mais sans générer de l’éco-anxiété?

Écoutez à ce sujet Grégory Pratte, chroniqueur pour Les Décarbonés, avec l'animateur Gino Chouinard.

Grégory Pratte nous parle de l’écoanxiété mesurée chez les élèves du secondaire, qui touche particulièrement les filles, et il propose d’écouter, valider les émotions et encourager l’action concrète pour apaiser l’anxiété environnementale.

Il souligne aussi le rôle des écoles malgré des moyens limités, et l’importance d’impliquer les familles à la maison.



