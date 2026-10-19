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Environnement

Écoanxiété: «L'important, c'est que notre jeune ne se sente pas tout seul»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 octobre 2026 15:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Écoanxiété: «L'important, c'est que notre jeune ne se sente pas tout seul»
Grégory Pratte / Cogeco Média

Les jeunes sont préoccupés par les questions écologiques. Le sujet est partout autour d’eux, et il est parfois traité de manière très dramatique.

Comment en parler avec eux pour leur donner envie de s’engager et de poser des actions concrètes, mais sans générer de l’éco-anxiété?

Écoutez à ce sujet Grégory Pratte, chroniqueur pour Les Décarbonés, avec l'animateur Gino Chouinard.

Grégory Pratte nous parle de l’écoanxiété mesurée chez les élèves du secondaire, qui touche particulièrement les filles, et il propose d’écouter, valider les émotions et encourager l’action concrète pour apaiser l’anxiété environnementale.

Il souligne aussi le rôle des écoles malgré des moyens limités, et l’importance d’impliquer les familles à la maison.

«L'important, c'est que notre enfant, notre jeune, il ne se sente pas tout seul. Parce que l'écoanxiété, quand on est seul, ça isole, puis ça spinne. Le hamster va vite. Donc, on trouve des solutions, on ouvre le dialogue, puis ça nous permet même d'apprendre individuellement comme parent.»

Grégory Pratte

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