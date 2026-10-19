Pièce de théâtre chez Duceppe

La pièce Le fantôme de la machine qui sera présentée sous peu chez Duceppe a comme sujet central la mort, mais c'est loin d'être une oeuvre dramatique.

Rousse, le personnage principal incarné par Anne-Élizabeth Bossé, est invitée sur un plateau de télévision où elle reçoit la surprise de sa vie: son frère, mort depuis 29 ans dans un incendie.

Ce n’est que le début d’une suite d’évènements où son frère apparaît dans différents contextes. Que serait-il devenu s’il était encore en vie aujourd’hui?

La pièce est écrite par Fanny Britt, qui a elle-même perdu son frère quand elle était jeune.

Écoutez Anne-Élizabeth Bossé, comédienne, parler de cette pièce de théâtre avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.