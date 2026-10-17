Après seulement cinq jours en poste

Seulement cinq jours après sa nomination, la nouvelle secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, a été congédiée.
Cette décision survient à la suite de prestations médiatiques jugées très difficiles et de révélations sur son parcours professionnel, alors qu'il est apparu qu'elle n'avait jamais obtenu son barreau malgré ses prétentions.
Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Cette embauche-là n'a pas été faite par la chef de cabinet. C'est Trump qui l'a embauchée sur la base des gens qui ont dit "Ah ben, elle a l'air bonne". Et c'est très, très, très typique du fonctionnement de la Maison-Blanche de Trump. C'est la loyauté d'abord, un processus qui va être selon la passion du moment.»