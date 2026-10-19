Un incendie fait 4 morts et 39 blessés

La tragédie survenue sur la base des Forces armées canadiennes de Wainwright en Alberta plonge toute une communauté dans le deuil.

Quatre personnes ont perdu la vie et 39 autres ont été blessées en raison d’un incendie alimenté par des vents violents.

C’est un feu de broussaille qui se serait déclaré à proximité de la base où des militaires s'adonnaient à des exercices de tirs.

Des rafales de vent ont transformé l’exercice en situation d’urgence. Le gouvernement fédéral a révélé dimanche que le feu a parcouru un kilomètre en moins d’une minute.

Le journaliste de Cogeco Nouvelles, Zachariel Cossette-LeBlanc, s’est rendu sur place au lendemain de la tragédie.

Écoutez ses commentaires au micro de Gino Chouinard, lundi.