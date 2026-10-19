Après l'assermentation des députés du Parti québécois, c'était celle des députés du Parti libéral à l'Assemblée nationale lundi.

Écoutez la chroniqueuse et ex-ministre Nathalie Normandeau à ce sujet avec l'animateur Gino Chouinard.

Pas moins de 39 députés libéraux ont été assermentés au Salon rouge, dont 22 nouveaux. Un siège (Vachon) remporté par les libéraux est toujours en recomptage.

Charles Milliard a souligné la relance du Parti libéral du Québec et la nécessité de reconquérir des régions, tout en acceptant une collaboration limitée avec Paul St-Pierre Plamondon.

Charles Millard a dit: «Pour régler les crises, le gouvernement trouvera en nous un partenaire, mais s'il veut créer des crises, il trouvera en nous un adversaire coriace et intraitable», a souligné Nathalie Normandeau.

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