Un seul gain en temps réglementaire

Les Canadiens de Montréal semblent prendre plaisir à gagner en prolongation cette saison. Devant les médias, lundi, l’attaquant Phillip Danault s’est permis une petite blague, affirmant que le club «joue pour le show».

Plus sérieusement, il est bien conscient que le Tricolore devra trouver une solution pour «fermer les livres» plus rapidement.

Le genre de fiche que possède actuellement le Tricolore, avec une seule victoire en temps réglementaire, pourrait venir jouer les trouble-fête plus tard dans la saison.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens sur les ondes de Cogeco Média, parler des performances du Tricolore et partager les commentaires de Phillip Danault, lundi, au micro de Gino Chouinard et Jérémie Rainville.