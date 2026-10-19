Chronique web

Une chanson de Patrick Sébastien, datant de 2015, connaît un regain de popularité inattendu sur la plateforme TikTok, accumulant des millions de vues à travers le monde.

Accompagnée d'une chorégraphie où les utilisateurs sautent à cloche-pied, cette tendance s'est répandue à l'échelle internationale.

Écoutez la chroniqueuse web, Nellie Brière, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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