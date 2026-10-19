Sans témoin, un tournage éprouvant

Sans témoin, qui sort en salles au Québec en fin de semaine, raconte l'histoire de Sam, une avocate de la défense, et Paul, un client qu'elle a défendu avec succès contre une accusation d'agression sexuelle plusieurs années auparavant.

Écoutez Pascale Bussières nous parler de son nouveau film avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.

Sam et Paul, kidnappés, sont abandonnés sur une île sauvage par le père d'une victime.

Le film explore la tension psychologique, la survie, la domination et la séduction entre deux personnages, tout en mettant en avant la nature comme élément central et le défi du tournage en anglais pour des acteurs francophones.

«Ce que dit le film, c'est que l'on est toujours responsable de ces décisions, peu importe le métier que l'on fait», souligne Pascale Bussières.