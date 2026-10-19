Violentes émeutes

La France est secouée par une vague sans précédent d'émeutes, de saccages et de pillages.

Déclenchée initialement par des mouvements lycéens contre la vie chère et la dégradation des services publics, la crise s'est intensifiée avec la participation de centaines de milliers de personnes et l'implication de l'extrême gauche.

En fin de semaine, des bâtiments publics et des monuments historiques, comme la mairie de Limoges, ont été incendiés.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine analyser la situation politique en France et à l'international, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, ces affrontements illustrent l'échec de la classe politique française à répondre au malaise social de la population.

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