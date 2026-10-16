Quoi faire cette fin de semaine?

Vous êtes à la recherche d'activités à faire cette fin de semaine?

Le Salon du Livre de l'Estrie a débuté hier à Sherbrooke et se poursuivra jusqu'à dimanche.

Même chose pour La Grande marche Pierre Lavoie, qui en est à sa 12ème édition et qui se tiendra partout à travers la province.

Écoutez Olivier Courtois, directeur général du Salon du Livre de l’Estrie et Pierre Lavoie pour La Grande marche qui se déroule partout au Québec, vendredi, au Québec maintenant.

Du côté de la métropole, le Festival Vegan de Montréal aura lieu à la gare de Windsor cette fin de semaine. Plusieurs exposants alimentaires seront sur place.

Pour les amateurs de sports d'endurance, direction le Bromont Ultra pour y voir des coureurs en sentiers compléter des distances de 55, 80 et 160 kilomètres.