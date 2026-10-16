La vie va vite et le stress du quotidien pèse sur plusieurs ménages. C'est pourquoi le chef Jean-François Plante propose un retour aux sources avec son tout nouveau livre de recettes qui met de l'avant des plats qui permettent de ralentir et de prendre le temps de savourer.

Viande braisé, mijoté et autres longues cuissons, à travers cet ouvrage, le chef met en valeur les bienfaits de la cuisine «lente» pour apaiser les esprits et réunir les gens qu'on aime autour de la table.

Écoutez le chef Jean-François Plante en discuter, vendredi, au micro de Gino Chouinard.