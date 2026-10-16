Réélu député de Matane-Matapédia-Mitis

Pascal Bérubé, doyen de l'Assemblée nationale, a été assermenté une fois de plus jeudi, aux côtés de ses collègues péquistes.
Quelle place pourrait-il occuper au sein du conseil des ministres du Parti Québécois, qui sera présenté le 21 octobre prochain?
Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia-Mitis pour le Parti Québécois depuis 2007, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je veux être utile. Puis quiconque me connaît un peu en politique sait que je ne cours pas après les honneurs. C'est toujours ça qui m'anime. C'est ni l'argent ni les honneurs. Ce qui me guide, c'est le collectif, le nous. Moi, je veux qu'on réussisse ce gouvernement, puis notre projet de société.»