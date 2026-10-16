Réélu député de Matane-Matapédia-Mitis

Pascal Bérubé, doyen de l'Assemblée nationale, a été assermenté une fois de plus jeudi, aux côtés de ses collègues péquistes.

Quelle place pourrait-il occuper au sein du conseil des ministres du Parti Québécois, qui sera présenté le 21 octobre prochain?

Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia-Mitis pour le Parti Québécois depuis 2007, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.