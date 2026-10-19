Nouveau chef intérimaire de la CAQ

Mathieu Lévesque, ex-député de Chapleau, est nommé chef intérimaire de la Coalition avenir Québec (CAQ).
Il succède à Christine Fréchette.
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser cette nomination, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ce n'est pas un type qui a occupé des fonctions de premier plan, mais il est aimé de tout le monde. C'est un caquiste de la toute première heure et c'est lui qui sera ni plus ni moins qu'un concierge de luxe pour garder la place propre et prête avant l'arrivée d'un nouveau chef...»
Autres sujets abordés
- Le passage controversé et les explications de Mathieu Lacombe à l'émission Tout le monde en parle;
- La désignation de Pascal Paradis comme négociateur principal du gouvernement du Québec avec les Premières Nations et les États-Unis;
- La restructuration de l'équipe de Charles Milliard chez les Libéraux, incluant la nomination de Pascal D'Astous comme chef de cabinet;
- La tenue d'un référendum portant sur dix questions sectorielles majeures en Alberta.