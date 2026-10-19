Aucun commentaire du nouveau PM

En ouverture d'émission, Nathalie et Luc critiquent le silence du nouveau premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, à la suite de la tragédie de Wainwright en Alberta, où 4 militaires sont morts et 39 sont blessés.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à ce sujet, lundi, lors de l'émission La commission.

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