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Hausse des prix et nuisance

Réglementation des Airbnb: un défi majeur pour les municipalités

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 19 octobre 2026 10:42

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Réglementation des Airbnb: un défi majeur pour les municipalités
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Les logements de type Airbnb sont-ils suffisamment encadrés?

Alors que la ville de Québec cherche à restreindre ces locations pour préserver ses quartiers, le sujet divise.

Bien que la majorité des auditeurs de L'instinct Marie-Eve se disent opposés à ce modèle qui dénature les milieux de vie, sa popularité persiste en raison des coûts élevés de l'hôtellerie traditionnelle.

Devant les difficultés de réglementation et la hausse généralisée des tarifs touristiques, la pertinence et les dérives de ce modèle d'hébergement restent au cœur des débats. 

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, donner son avis à ce sujet, lundi à L'instinct Marie-Eve

«On fait un choix d'aller s'installer quelque part en fonction de règles du jeu, l'urbanisme, le zonage [...] ce n'est pas pour avoir un hôtel à côté de ta porte.»

Stéphane Gendron

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