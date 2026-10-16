Après cinq jours en poste

5 jours… C’est tout ce qu’il aura fallu pour que la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche se fasse montrer la porte.

Katie Zacharia a été congédiée par le président Donald Trump, qui lui a conseillé de reconsidérer son avenir à ce poste.

Faut dire qu’elle était l’objet de vives critiques depuis sa première apparition dans ses fonctions, notamment concernant ses études en droit.

Le président estime d’ailleurs qu’elle a été injustement traitée par les médias.

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche à Washington, discuter des insuccès de Katie Zacharia à La commission, vendredi.





