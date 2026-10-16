Congédiement de Katie Zacharia

Seulement cinq jours après sa nomination, la nouvelle secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, a été congédiée.

Cette décision survient à la suite de prestations médiatiques jugées très difficiles et de révélations sur son parcours professionnel, alors qu'il est apparu qu'elle n'avait jamais obtenu son barreau malgré ses prétentions.

Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.