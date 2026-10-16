Le fédéral abandonne son règlement controversé

Le fédéral recule sur une réglementation envers Hydro-Québec concernant la réglementation environnementale des turbines.
Face aux avertissements de la société d'État, qui estimait ses pertes potentielles à deux milliards de dollars, Ottawa a promptement renoncé à imposer des débits d'eau constants.
Ce projet du ministère de la Pêche et des Océans, censé protéger la faune aquatique, menaçait la capacité d'Hydro-Québec à moduler sa production selon la demande énergétique.
Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi à La commission avec Nathalie Normandeau.
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