Le fédéral abandonne son règlement controversé

Le fédéral recule sur une réglementation envers Hydro-Québec concernant la réglementation environnementale des turbines.

Face aux avertissements de la société d'État, qui estimait ses pertes potentielles à deux milliards de dollars, Ottawa a promptement renoncé à imposer des débits d'eau constants.

Ce projet du ministère de la Pêche et des Océans, censé protéger la faune aquatique, menaçait la capacité d'Hydro-Québec à moduler sa production selon la demande énergétique.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi à La commission avec Nathalie Normandeau.

Autres sujets abordés