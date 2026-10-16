Initiative d'ÉcoMaris

L'entreprise d'économie sociale sans but lucratif ÉcoMaris lance une initiative novatrice pour venir en aide aux jeunes en transition de vie: transformer un voilier inutilisé dans le port de Québec en un refuge hivernal pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes.
C'est ce que rapporte un récent article de La Presse.
Écoutez Simon Paquin, fondateur et directeur général d'ÉcoMaris, faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«En constatant la situation d'itinérance en général au Québec, on s'est demandé comment on pouvait prendre ce bateau-là qui dort l'hiver et optimiser nos opérations. On s'est dit qu'on allait prêter main-forte aux problèmes de société qui se présentent devant nous et on va mettre à disposition ce bateau-là.»