Initiative d'ÉcoMaris

L'entreprise d'économie sociale sans but lucratif ÉcoMaris lance une initiative novatrice pour venir en aide aux jeunes en transition de vie: transformer un voilier inutilisé dans le port de Québec en un refuge hivernal pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes.

C'est ce que rapporte un récent article de La Presse.

Écoutez Simon Paquin, fondateur et directeur général d'ÉcoMaris, faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.