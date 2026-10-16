Commercialisation prévue

Le PDG de Tesla Elon Musk a dévoilé jeudi un tout nouveau modèle de voiture, la Roadster, qui serait en mesure de voler. Quelles seraient les potentielles avenues commerciales de ce modèle?

Écoutez le journaliste automobile chez Ecoloauto.com Luc-Olivier Chamberland faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.