Commercialisation prévue

Le PDG de Tesla Elon Musk a dévoilé jeudi un tout nouveau modèle de voiture, la Roadster, qui serait en mesure de voler. Quelles seraient les potentielles avenues commerciales de ce modèle?
Écoutez le journaliste automobile chez Ecoloauto.com Luc-Olivier Chamberland faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est du marketing pur et dur. Et Elon Musk est le roi du marketing au XXIᵉ siècle. C'est toujours dans l'espèce de côté fantasmagorique de nous emmener dans un rêve dopé à l'hélium. Tesla étant Tesla, et avec les moyens du propriétaire, se permet d'arriver avec des délires comme ça. Et des gens vont l'acheter, parce que le marché des véhicules de très très haute performance, ça se vend comme des petits pains chauds.»