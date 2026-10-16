Faut-il le remplacer?

Des travaux d’urgence seront réalisés ce week-end sur le pont Mercier après la découverte d’une fissure de 30 centimètres sur une poutre.

La structure a 92 ans. Depuis 20 ans, les gouvernements ont investi entre 500 et 600 millions de dollars pour l’entretien du pont.

Sera-t-il en mesure de tenir un autre 50 ans? Et si le pont Mercier était remplacé par un partenariat public-privé où les automobilistes doivent payer pour l’emprunter?

Écoutez Bruno Massicotte, ingénieur et professeur titulaire au Département de génie civil, à La commission.