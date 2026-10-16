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Faut-il le remplacer?

Fissure de 30 cm sur le pont Mercier: «C’est majeur, c’est hors norme»

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Entendu dans

La commission

le October 16, 2026 1:47 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fissure de 30 cm sur le pont Mercier: «C’est majeur, c’est hors norme»
Des travaux d'urgence seront réalisés sur le pont Mercier après la découverte d'une fissure de 30 centimètres. / La Presse Canadienne

Des travaux d’urgence seront réalisés ce week-end sur le pont Mercier après la découverte d’une fissure de 30 centimètres sur une poutre. 

La structure a 92 ans. Depuis 20 ans, les gouvernements ont investi entre 500 et 600 millions de dollars pour l’entretien du pont. 

Sera-t-il en mesure de tenir un autre 50 ans? Et si le pont Mercier était remplacé par un partenariat public-privé où les automobilistes doivent payer pour l’emprunter?

Écoutez Bruno Massicotte, ingénieur et professeur titulaire au Département de génie civil, à La commission

«Normalement, ça devrait être une fissure de fatigue. Ça, pour moi, c’est énorme. On commence à s’inquiéter quand ça fait un centimètre. Quand c’est rendu à 30… [...[ C’est majeur, c’est hors norme.»

Bruno Massicotte

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