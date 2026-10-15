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Accusations d'ingérence

Politique américaine: «C'est devenu de la folie pure» -Dimitri Soudas

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Politique américaine: «C'est devenu de la folie pure» -Dimitri Soudas
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Les accusations d'ingérence canadienne formulées par l'ambassadeur américain Pete Hoekstra relèvent d'une stratégie de l'administration Trump pour trouver un bouc émissaire en vue des élections de mi-mandat.

Alors que le Canada ne fait que défendre ses positions économiques face aux tarifs, Washington tente de faire porter le chapeau à son voisin du Nord pour masquer ses propres difficultés politiques.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Si tu regardes ses ralliements, c'est devenu la folie pure. Ces discours, j'ai l'impression de regarder le fou du village.»

Dimitri Soudas

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