Les accusations d'ingérence canadienne formulées par l'ambassadeur américain Pete Hoekstra relèvent d'une stratégie de l'administration Trump pour trouver un bouc émissaire en vue des élections de mi-mandat.

Alors que le Canada ne fait que défendre ses positions économiques face aux tarifs, Washington tente de faire porter le chapeau à son voisin du Nord pour masquer ses propres difficultés politiques.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.