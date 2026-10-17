Nouveau livre de Chrystia Freeland

Dans son tout nouveau livre, l'ancienne vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland dévoile des détails sur l'ambiance qui régnait au Conseil des ministres de Justin Trudeau et sur le comportement de l'ancien premier ministre.

Mais peut-on tout dire en politique ? Et est-ce qu'il suffit d'avoir raison ?

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour partager ses réflexions sur le sujet samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.