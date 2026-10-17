Nouveau livre de Chrystia Freeland

Dans son tout nouveau livre, l'ancienne vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland dévoile des détails sur l'ambiance qui régnait au Conseil des ministres de Justin Trudeau et sur le comportement de l'ancien premier ministre.
Mais peut-on tout dire en politique ? Et est-ce qu'il suffit d'avoir raison ?
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour partager ses réflexions sur le sujet samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Avoir raison, c'est bien, mais pas à tout prix. Il faut avoir raison au bon moment et de la bonne façon. Moi, je valorise beaucoup plus le jugement que l'intelligence. Quand t'es en politique, il faut que tu sois dans le réel.»